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Крем ББ матирующий Secret Skin Finest BB Cream 30мл

Артикул: 224294
Крем ББ матирующий Secret Skin Finest BB Cream 30мл
460 руб. 
620 руб. 

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Артикул: 224294
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
КоллекцияSecret Skin Finest BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Матирующий ББ Крем для лица Secret Skin Finest BB Cream. Средство обеспечивает естественное равномерное покрытие, скрывает недостатки кожи, красноту, пигментацию, расширенные поры и пятна постакне. При этом бибик помогает восстановить защитный барьер вашей кожи, помогая нормализовать работу сальных желез и предотвратить появление прыщиков и других кожных несовершенств, а также надолго оставляя вашу кожу матовой, свежей и отдохнувшей.


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Крем ББ матирующий Secret Skin Finest BB Cream 30мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
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