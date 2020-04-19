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Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр

(1)
Артикул: 224264
  • Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр - фото 1
  • Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр - фото 2
Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр - фото 1
Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр - фото 2
420 руб. 
570 руб. 

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390 руб. 

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Артикул: 224264
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 01.Clear Beige
КоллекцияThe Saem Cover Perfection Pot Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл4 г
Главным преимуществом корректора-консилера The Saem Cover Perfection Pot Concealer является забота о порах кожи лица,которые остаются открытыми. Ложится ровным слоем по всей поверхности лица, маскируя недостатки по всей коже. Благодаря кремовой текстуре, бережно ложится на кожу, выгодно смотрится при любом освещении.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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19.04.2020
Достоинства:
Плотно ложится, отлично маскирует покраснения.

Недостатки:
Желтит

Комментарий:
Белоликие красавицы не обольщайтесь, 01 это далеко не для нас(((

Самовывоз невозможен
Консилер-корректор The Saem Cover Perfection Pot Concealer 01.Clear Beige 4гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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