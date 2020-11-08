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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Жидкость для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden White Tea Lip & eyes Remover 150мл

Жидкость для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden White Tea Lip & eyes Remover 150мл

Артикул: 224186
Жидкость для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden White Tea Lip & eyes Remover 150мл
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224186
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт белого чая, экстракт розмарина
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden White Tea Lip & eyes Remover
Объем, мл150 мл
Применениевстряхните флакон. Нанесите средство на ватный диск и мягко очистите кожу области глаз и губ
Страна бренда Южная Корея
Тип кожичувствительная
Тип средствасредство для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Жидкость для снятия макияжа очищает кожу глаз и губ от водостойкого макияжа, мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи.Содержит экстракт белого чая, экстракт розмарина и т.д. Улучшает циркуляцию крови, восстанавливает нежность и эластичность эпидермиса, снимает отеки, регулирует водный баланс.


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Жидкость для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Healing Tea Garden White Tea Lip & eyes Remover 150мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 570 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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