8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл

Артикул: 224185
  • Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 1
  • Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 2
  • Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 3
Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 1
Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 2
Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - фото 3
460 руб. 
620 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

420 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224185
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSecret Skin
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт папайи, экстракт зеленого чая, экстракт розмарина, экстракт клубники, экстракт риса, экстракт овса
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Oil-Free Point Remover
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Объем, мл100 мл
Применениенанесите средство на ватный диск и снимите при помощи него макияж с губ и глаз
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствасредство для снятия макияжа
Эффект от использованияпитающий, очищающий, увлажняющий, смягчающий
Мягкий ремувер для снятия стойкого макияжа с глаз и губ. Эффективно и быстро удаляет макияж, не раздражая нежную кожу. Его формула не содержит масел, поэтому подойдет для любой кожи, а также для чувствительных глаз. Содержит экстракты алоэ, папайи, зеленого чая, розмарина, клубники, риса и овса для деликатного ухода за тонкой кожей глаз и губ.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...