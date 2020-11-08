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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30

Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30

Артикул: 224175
  • Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30 - фото 1
  • Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30 - фото 2
Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30 - фото 1
Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30 - фото 2
880 руб. 
1 170 руб. 

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Артикул: 224175
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads
Объем, мл30x7 мл
Применениеиспользуйте всякий раз, когда необходимо очистить кожу или провести ухаживающую процедуру
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствадиски очищающие для лица
Эффект от использованияочищающий, освежающий
Набор хлопковых дисков, пропитанных очищающей водой с экстрактом зеленого чая. Ультрамягкая, гладкая фактура не оставляет на коже ощущения трения, способствуя комфортному и эффективному удалению макияжа или распределению средств по поверхности лица. Не расслаиваются, абсолютно гипоаллергенны, поскольку в их состав входит натуральный 100% хлопок.


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Диски хлопковые влажные очищающие The Saem Healing Tea Garden Cleansing Cotton Pads 7мл*30 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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