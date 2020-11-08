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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл

Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл

Артикул: 224125
  • Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл - фото 1
  • Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл - фото 2
Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл - фото 1
Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл - фото 2
1 260 руб. 
1 680 руб. 

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Артикул: 224125
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентысалициловая кислота, экстракт молочного белка, экстракт гибискуса
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera The Mimo Booster
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Объем, мл150 мл
Полдля женщин
Применениенанести на очищенную кожу лица после умывания перед применением сыворотки. Использовать утром и перед сном
Страна бренда Южная Корея
Тип средствабустер для лица
Эффект от использованияпитающий, отбеливающий, увлажняющий
Бустер содержит 77,1% натуральных осветляющих компонентов, которые бережно и безопасно осветляют пигментацию, выравнивают тон кожи, дарят лицу сияние. Также средство способствует разглаживанию морщин, предотвращает преждевременное увядание кожи


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Бустер для лица с экстрактом дамасской розы Musevera The Mimo Booster 150мл – стоимость товара 1260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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