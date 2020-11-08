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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Биокрем против морщин с лошадиным жиром Deoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream 100гр

Биокрем против морщин с лошадиным жиром Deoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream 100гр

Артикул: 224084
Биокрем против морщин с лошадиным жиром Deoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream 100гр
540 руб. 
720 руб. 

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Артикул: 224084
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияосветляющий, омолаживающий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream
Применениенанесите на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентылошадиный жир
Питательный крем содержит в себе активные компоненты экстракта лошадиного жира, которые оказывают омолаживающий и отбеливающий эффект. Лошадиный жир богат питательными компонентами и ненасыщенными жирными кислотами, которые смягчают сухую кожу, нормализуют водный баланс и работу сальных желез. Крем разглаживает мелкие морщины, бережно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, осветляет существующие пигментные пятна и предупреждает появление новых.


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Самовывоз невозможен
Биокрем против морщин с лошадиным жиром Deoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream 100гр - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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