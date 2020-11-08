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ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл

Артикул: 224078
  • ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 1
  • ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 2
  • ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 3
ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 1
ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 2
ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - фото 3
680 руб. 
910 руб. 

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Артикул: 224078
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БрендSecret Skin
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream — это матирующий ВВ крем со слизью улитки и фактором роста. Он увлажняет и разглаживает кожу, маскирует несовершенства, уменьшает выраженность морщин и образует красивое незаметное покрытие, которое выглядит очень естественно и натурально.


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ББ крем с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect BB Cream 50мл - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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