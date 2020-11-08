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ББ Крем с муцином улитки Deoproce Intense Snail BB NO.21 50мл

Артикул: 224074
ББ Крем с муцином улитки Deoproce Intense Snail BB NO.21 50мл
690 руб. 
930 руб. 

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Артикул: 224074
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
ТонDeoproce NO.21
КоллекцияDeoproce Intense Snail BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
ББ крем обеспечивает идеальное покрытие, скрывает недостатки и несовершенства кожи, увлажняет, разглаживает морщины и осветляет. Содержит экстракт слизи улитки, гиалуроновую кислоту, трегалозу и т.д. Прекрасно ложится тонким слоем, отлично маскирует недостатки кожи, увлажняет и восстанавливает кожу.


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ББ Крем с муцином улитки Deoproce Intense Snail BB NO.21 50мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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