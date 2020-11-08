8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Активатор для размешивания альгинатной маски (пакет) Anskin Ultimate Solution Modeling Activater 65гр

Активатор для размешивания альгинатной маски (пакет) Anskin Ultimate Solution Modeling Activater 65гр

Артикул: 224027
Активатор для размешивания альгинатной маски (пакет) Anskin Ultimate Solution Modeling Activater 65гр
110 руб. 
140 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

100 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224027
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваактиватор
Тип коживсе типы
Эффект от использованиязащищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Ultimate Solution Modeling Activater
Применениев специальной емкости соедините альгинат с раствором-активатором в пропорции 1:3 (примерно 20 г порошка и 65 г растворителя), тщательно размешайте и нанесите на лицо при помощи кисточки или косметического шпателя
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл65 г
Активные компонентыэкстракт лакричника, экстракт шалфея, экстракт лимонника, экстракт коптиса, экстракт зеленого чая, алоэ, экстракт гамамелиса
Применяется для размешивания альгинатной маски вместо воды. 65гр на 1,5 мерной чашки маски. Перед использованием взболтать.Помогает коже впитать все полезные вещества из маски. Сохраняет кожу увлажненной во время и после процедуры.Можно использовать вместо воды или смешивать.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Активатор для размешивания альгинатной маски (пакет) Anskin Ultimate Solution Modeling Activater 65гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...