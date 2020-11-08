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Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT (2 динамика)

Артикул: 223970
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 5
  • Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 6
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 1
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 2
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 3
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 4
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 5
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT - фото 6
1 830 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 223970
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя21.8 см
Номинальная мощность90 Вт
Пиковая мощность180 Вт
Чувствительность93 дБ
Длина, см21.8
Ширина, см21.8
Высота, см5.9
Мощный «панч». Высокая чувствительность. Широкий диапазон звучания. Кольцо Фарадея для улучшения звучания.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural AS-M57 MOLOT (2 динамика) - купить по цене 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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