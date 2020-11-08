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Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный

Артикул: 223875
  • Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 1
  • Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 2
  • Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 3
  • Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 4
Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 1
Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 2
Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 3
Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - фото 4
8 360 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 223875
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJBL
Тип товараАвтомобильный усилитель
Вес, кг1.8
Индикатор защитыесть
Количество каналов4
Макс. ток предохранителя, А40
Мощность на канал (2 Ом), Вт110
Мощность на канал (4 Ом), Вт90
Отношение сигнал/шум, дБ75
ФильтрыВЧ/НЧ
Мостовой режиместь
Размеры (ШхВхД), мм268.6x145x50
Усилитель JBL Stage A9004 относится к числу моделей класса D и позволит вам расширить аудиосистему автомобиля, увеличив мощность звучания и улучшив качество передачи звуков в разных частотных диапазонах. Четырехканальный усилитель демонстрирует выходную мощность 4x90 Вт при сопротивлении на уровне 4 Ом. Он поддерживает воспроизведение звуков в частотном диапазоне 20-20000 Гц и обладает фильтром низких частот, настроенным на диапазон 40 - 220 Гц. Усилитель JBL Stage A9004 с компактным корпусом черного цвета отличается совместимостью с широким рядом моделей аудиосистем и может применяться даже с предустановленными автомобильными аудиоустройствами. Модель имеет регулировку уровня баса и входы как высокого, так и низкого уровня. Преимуществом такого усилителя можно считать комплексную защиту от от короткого замыкания, от перегрева, от превышения напряжения питания.


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Усилитель JBL STAGE A9004 4-х канальный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8360 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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