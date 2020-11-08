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Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)

Артикул: 223844
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 4
9 980 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 223844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA-Data
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0.048
Время наработки на отказ, час2000000
Высота, см6.985
Длина, см10.045
Объем1 Тб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с520/560
Тип флэш-памятиTLC
Ширина, см0.7
Форм-фактор2.5
1024-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] подойдет для комплектации любых компьютеров, которые рассчитаны на установку устройств хранения данных, соответствующих 2.5-дюймовому форм-фактору. Объема накопителя хватит для решения любых повседневных задач не только дома, но и в офисе. Вы сможете хранить большое количество данных, в том числе – объемные мультимедийные файлы. SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] использует для подключения популярнейший интерфейс SATA III. Устройство управляется широко распространенным контроллером Silicon Motion SM2258. Роль чипов памяти играют чипы TLC 3D NAND. Скоростные возможности модели соответствуют высокому уровню: скорость чтения сжатых данных может достигать 550 МБ/с, а скорость записи сжатых данных – 500 МБ/с. О высоком уровне надежности устройства свидетельствует показатель ресурса, равный 800 TBW. Ширина, длина и толщина корпуса накопителя равны 70, 100 и 7 мм соответственно. Устройство украшено стильной наклейкой с логотипом производителя. Привлекательно выглядит и коробка, в которую упакован накопитель.


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Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - по цене 9980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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