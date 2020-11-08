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Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black

Артикул: 223795
  • Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - фото 4
10 020 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 223795
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.265
Объем5 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80х20.9х115.3
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Идеальное портативное устрои?ство для удобного хранения фаи?лов: он легко умещается в любую сумку для ноутбуков и позволяет хранить большие объемы данных. Накопитель легко подключается к компьютеру Mac® или ПК на базе ОС Windows через порт USB 3.0, так что вы сразу же сможете воспользоваться удобными инструментами для зеркалирования папок и резервного копирования с возможностью пользовательскои? настрои?ки.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний жесткий диск Seagate STHP5000400 5000ГБ Portable 2.5" USB 3.0 Black - купить по цене 10020 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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