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Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01)

Артикул: 223782
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 1
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 2
  • Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 3
Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 1
Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 2
Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - фото 3
12 840 руб. 
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+ 149 КэтКоинов
Артикул: 223782
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг4,5
Цвет рамкичерный
Частота обновления, Гц60
Соотношение сторон16:9
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Контрастность1000:1
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыDVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub)
Время отклика4 мс
Стандарт крепления100х100 VESA
ТипЖК-монитор
Тип матрицыTFT IPS
Угол обзора по вертикали178°
Угол обзора по горизонтали178°
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см61.2x45.3x22.7
Яркость250 кд/м2
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как Офис, Фото, Видео, Игра, Экономичный и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме Экономичный потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.


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Монитор Philips LCD 27'' Black 273V7QDSB (00/01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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