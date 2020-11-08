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Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240)

Артикул: 223235
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 1
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 2
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 3
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 4
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 5
  • Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 6
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 1
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 2
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 3
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 4
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 5
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото 6
2 990 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 223235
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг3
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см37.2
Длина, см41.9
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторmATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,25нет
Ширина, см20.9
Корпус AeroCool Qs-240 можно использовать для сборки собственного ПК. Он получил привлекательный дизайн и выполнен в черном цвете. Подобная конструкция сможет вписаться в рабочий стол. Типоразмер корпуса – Mini-Tower. В изделие можно поставить материнские платы форм-фактора Micro-ATX или Mini-ITX. Подберите подходящий элемент для покупки. Блок питания не встроен производителем, его приобретение осуществляется отдельно. БП устанавливается в нижней части конструкции. AeroCool Qs-240 поставляется с одним вентилятором на 120 мм. Можно поставить два фронтальных, один тыловой и два верхних вентилятора. Удается организовать систему отвода тепла для эффективного охлаждения. Конструкция прочная, изготовление происходит из стали. Есть отсеки для накопителей 2.5 дюйма, их в корпусе три. Присутствуют две корзины на 3.5 дюйма. Вы сможете разместить несколько накопителей при необходимости для увеличения хранилища. Длина устанавливаемой видеокарты ограничена 320 мм. Высота кулера процессора – 160 мм. Обратите внимание на данные параметры при совершении покупки комплектующих. Во время сборки кабели можно проложить за задней крышкой.


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Самовывоз невозможен
Корпус Aerocool Qs-240 (QS-240) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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