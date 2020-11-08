8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE)

Артикул: 223227
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 1
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 2
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 3
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 4
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 5
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 6
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 7
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 8
  • Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 9
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 1
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 2
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 3
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 4
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 5
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 6
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 7
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 8
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - фото 9
4 630 руб. 
Купить
+ 96 КэтКоинов
Артикул: 223227
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендZalman
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Передняя дверьнет
Число отсеков 5,252
Число внутренних отсеков 3,54
Цвет корпусабелый
Форм-факторATX, mATX
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Окно на боковой стенкеда
Вес, кг6
Места для доп. вентиляторовесть
Материал корпусасталь
Длина, см46.5
Высота, см43
Встроенный кард-ридернет
Встроенные вентиляторыда
Ширина, см19.2
Подсветкада
Корпус Zalman Z3 Plus выглядит так, словно оказался у Вас прямиком из будущего. Легкое прикосновение к кнопке «Power» – и черно-белый стальной корпус осветят диоды подсветки двух вентиляторов, расположенных на фронтальной поверхности. Боковое окно необычной формы только усиливает впечатление, будто перед Вами вещь из другого времени. Внутри Zalman Z3 Plus находится серьезная «начинка»: 4 встроенных вентилятора (по 120 мм) обеспечат отличную температуру всему оборудованию, а блок питания будет в безопасности благодаря индивидуальному охлаждению. Тишину и устойчивость обеспечивают специальные подставки, которые поглотят шум и уберегут корпус от вибрации, а специальный фильтр предотвратит попадание пыли вовнутрь. Создатели позаботились о функциональности: на передней панели установлен порт USB 3.0, два порта USB 2.0, аудиовыходы и система контроля для каждого вентилятора. Ценители технологий оценят возможность синхронизации со смартфоном и внешним HDD.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Корпус Zalman Z3 PLUS (Z3 PLUS WHITE) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4630 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...