8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00)

Артикул: 223202
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) - фото 9
9 050 руб. 
Купить
+ 164 КэтКоинов
Артикул: 223202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThermaltake
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг7.84
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см53.1
Длина, см46.2
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB 3.0 x2, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,25нет
Ширина, см23.3
Компания Thermaltake представляет корпус Commander C35. Кейс имеет боковую панель из закаленного стекла и комплектуется двумя вентиляторами типоразмера 200 мм с полноцветной подсветкой и одним вентилятором типоразмера 120 мм. В корпусе есть место для системной платы типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, семи карт расширения (также есть два слота для вертикального размещения 3D-карты), трех накопителей типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма и еще для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. На панель ввода-вывода вынесены два разъема портов USB 3.0, кнопка для управления подсветкой вентиляторов, разъемы для наушников и микрофона. Кстати, плата, к которой подключены вентиляторы и кнопка выбора режима, позволяет синхронизировать подсветку с ПО системной платы — Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00) – стоимость товара 9050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...