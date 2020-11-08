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Wi-Fi роутер Alcatel IK40V Black

Артикул: 223131
Wi-Fi роутер Alcatel IK40V Black
2 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223131
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAlcatel
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gда
Вес, кг0,53
Высота, см2,8
Длина, см1,1
Макс. скорость беспроводного соединения150 Мбит/с
Ширина, см8,8
Расширенные функцииmicroSD слот
Alcatel Link Key - это новый 4G LTE Cat4 USB-модем, поддерживающий максимальную скорость загрузки до 150 Мбит/с и скорость загрузки до 50 Мбит/с. Пользователю просто нужно подключить Alcatel Link Key 4G к ПК, и установка программного обеспечения не требуется. Небольшие размеры, простой веб-интерфейс и поддержка всех необходимы стандартов передачи данных (2G/3G/4G) делают модем Alcatel Link Key USB незаменимым помощником при подключении к интернету, где бы Вы не находились.


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Wi-Fi роутер Alcatel IK40V Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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