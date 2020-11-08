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Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold

Артикул: 223091
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 5
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 1
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 2
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 3
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 4
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото 5
35 410 руб. 
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Артикул: 223091
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс24.2
Физический размер матрицы23.5x15.7 мм
Кроп-фактор1.5
Тип матрицыCMOS
Bluetoothесть
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор NP-95, сетевой адаптер, USB кабель, ремешок на запястье, крышка объектива, инструкция
Светочувствительность20-12800 ISO
Габариты (ШхВхГ)112.5x64.4x41 мм
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкинет
ИнтерфейсыUSB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Тип видоискателянет
Состояние товарановый
Влагозащитанет
GPSнет
Максимальный объем карты памяти256 Гб
Цветзолото
Скорость серийной съемки6 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1040000
Тип дисплеяЖК, сенсорный
Вес, кг0.279
Fujifilm XF10 - ультракомпактная камера с матрицей APS-C 24 Мп., обеспечивающей высокое качество снимков: детализацию, низкий уровень шума при слабом освещении, эффектное размытие фона. Режимы моделирования пленки и расширенные фильтры открывают новые возможности для творчества без утомительной обработки на ПК. Обновленная технология передачи снимков на смартфон работает быстро, надежно, и не оказывает значительного влияния на расход энергии. Режим Snapshot позволяет мгновенно делать снимки, не теряя время на фокусировку. Камера может заинтересовать как новичков, так и продвинутых любителей, которые оценят сочетание компактности и быстрого доступа к важным настройкам.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат FujiFilm XF10 Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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