Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON

Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Canon EF-S с переменным фокусным расстоянием подойдет для создания изображений в самых разнообразных стилях. Он разработан для совместной работы с цифровыми зеркальными камерами. Корпус выполнен из высококачественных материалов, имеет легкий вес и компактные размеры, что важно для комфортной работы. В конструкции объектива присутствуют два элемента из низкодисперсионного стекла (SLD, Special Low Dispersion) и две гибридные асферические линзы, благодаря которым уменьшаются искажения и аберрации. Встроенная система оптической стабилизации позволит легко снимать объекты с рук, не прибегая к штативу. Изображения на выходе всегда будут четкими и резкими. А для быстрой и бесшумной автофокусировки при макросъемке, и для съемки видео в объективе присутствует ультразвуковой мотор.