8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машинка для стрижки Harizma Barbeard черный (насадок в компл:1шт)

Артикул: 222738
Машинка для стрижки Harizma Barbeard черный (насадок в компл:1шт)
1 620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222738
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHarizma
Тип товараМашинки для стрижки волос
Насадка для филировкинет
Время автономной работы50
Индикатор зарядкинет
Количество насадок1
Типдля стрижки головы, для стрижки бороды и усов
Комплектацияподвижная насадка, сетевой адаптер, щетка для чистки, смазочное масло для ухода за ножевым блоком.
Стрижка бородыда
Самозатачивающиеся лезвиянет
Влажная очистканет
Настройка длины стрижкида
Роторный двигательда
Прорезиненные вставкинет
Способ регулировки длиныс помощью регулятора
Вакуумное всасывание волосда
Подставка для зарядкинет
Питаниеот сети/аккумулятора
Минимальная длина стрижки0,5
Материал лезвийнержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки18
Количество элементов питания1
Тип элементов питанияLi-Ion
Машинка для стрижки harizma Barbeard со встроенным вакуумным коллектором для сбора состриженных волос предназначена для стрижки усов и бороды. Вакуумный коллектор (по сути - пылесос) в процессе стрижки собирает состриженные волосы во встроенный резервуар и избавляет от необходимости производить уборку помещения после каждой стрижки. Машинка оснащена комбинированной системой питания и позволяет осуществлять работу, как от встроенной перезаряжаемой аккумуляторной батареи, так и от сети через адаптер (в комплекте).


Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, Машинки для стрижки волос профессиональные, Окантовочные машинки для стрижки волос, Роторные машинки для стрижки волос, Машинки для стрижки волос с керамическими ножами, Машинки для стрижки волос на батарейках, Машинки-триммеры для стрижки волос, Машинки для стрижки и окантовки бороды, Машинки для стрижки волос профессиональные Мозер, Окантовочные машинки Мозер, Мозер мини-машинки для стрижки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Harizma Barbeard черный (насадок в компл:1шт) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...