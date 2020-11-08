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Плавающие пластины позволяют обеспечить максимальный плотный и равномерный контакт пряди по всей поверхности пластины и помогают избежать пересушивания и повреждения волос, данное свойство особенно важно при процедуре кератинового выпрямления когда идет работа с тонкими прядями. Скругления по края пластин увеличивают поверхность вытягивания пряди и позволяют производить подкручивание локонов если это необходимо.

Щипцы Gamma Piu Keratin 240Вт макс.темп.:230С черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.