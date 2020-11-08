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Фен Gamma Piu E-T-C Light 2100Вт синий матовый

Артикул: 222698
Фен Gamma Piu E-T-C Light 2100Вт синий матовый
6 490 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 222698
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараФены
В комплектенасадка-концентратор 65х8 мм, насадка-концентратор 75х8 мм
Вес, кг0,43
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациятурмалиновое покрытие решетки, съемный металлический фильтр, давление воздуха 41 мбар, уровень шума 70 дБ
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2100
Функцииионизация, подача холодного воздуха, Evolution Turbo Compressor Technology
Необычайно лёгкий фен (всего 430 г) по достоинству оценили профессиональные парикмахеры, пользующиеся им ежедневно. Лёгкая и и эргономичная ручка снимают напряжение с мышц рук при длительном использовании.


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Фен Gamma Piu E-T-C Light 2100Вт синий матовый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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