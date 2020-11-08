Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Feiyu
|Тип товара
|Стедикам
|Аккумулятор
|Есть
|Вес
|0.314
|Диапазон вращения
|320 град.
|Диапазон наклона
|360 град.
|Диапазон поперечного наклона
|360 град.
|Максимальная скорость вращения
|150 град/сек.
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