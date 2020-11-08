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Нарукавники BestWay 32183 BW

Артикул: 222293
  • Нарукавники BestWay 32183 BW - фото 1
  • Нарукавники BestWay 32183 BW - фото 2
Нарукавники BestWay 32183 BW - фото 1
Нарукавники BestWay 32183 BW - фото 2
790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222293
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Материалвинил
Цветмультицвет
Нарукавники для плавания с тканевым покрытием, на липучке, 38х16,5 см, от 3 до 6 лет (Bestway 32183). Нарукавники Bestway 32183 имеют противоскользящее тканевое покрытие. Размер можно легко отрегулировать ремешком на липучке. Нарукавники имеют фактор защиты от солнца 50+ UPF.


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Самовывоз невозможен
Нарукавники BestWay 32183 BW - стоимость товара 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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