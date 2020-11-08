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Фен Sinbo SHD 7067 2000Вт черный/розовый

Артикул: 221929
Фен Sinbo SHD 7067 2000Вт черный/розовый
1 280 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221929
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinbo
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,62
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева1
Мощность2000
Функцииподача холодного воздуха
Компактный фен Sinbo SHD 7067 является усовершенствованной версией своего предшественника Sinbo SHD 7066. В данной модели кнопки переключения температурного режима и скорости выполнены в розовом цвете, что не дает им сливаться с черным корпусом. Температурных режимов три, что позволяет подобрать наиболее оптимальный и подстроиться под необходимую задачу, например, при укладке потребуется более горячий воздух, а вот для обычной сушки волос можно использовать более лояльный режим, при котором волосы совершенно не будут подвергаться негативному воздействию. Также на корпусе производитель разместил и кнопку холодного воздуха, которая так же, как и другие, выполнена в розовом цвете. Два режима переключения скоростей расширяют функциональность данной модели. Кнопки переключаются плавно, без приложения особых усилий. Достаточно длинный кабель не приковывает пользователя вплотную к розетке, а небольшие габариты позволяют брать его с собой. Петля, расположенная в основании кабеля, позволяет подвесить фен Sinbo SHD 7067 на крючок для удобного хранения. Говоря более детально о мобильности, стоит отметить складную ручку, которая плотно прилегает к корпусу и занимает минимум места в дорожной или женской сумке. Технические характеристики соответствуют всей серии SHD бренда Sinbo, у которых мощность составляет 2000 Вт.


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Фен Sinbo SHD 7067 2000Вт черный/розовый - данный товар вы можете купить по цене по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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