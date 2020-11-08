8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Весы напольные Starwind Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий

Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий

Артикул: 221821
  • Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий - фото 1
  • Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий - фото 2
Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий - фото 1
Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий - фото 2
1 030 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221821
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендStarwind
Тип товараВесы напольные
Типэлектронные
Детскиенет
Диагностическиеда
Материал платформыстекло
Максимальная нагрузка, кг180
Синхронизация по Wi-Fiнет
Синхронизация по Bluetoothнет
Определение доли жировой тканида
Определение доли мышечной тканинет
Автоматическое выключениеда
Цвет корпусасиний
Определение доли водыда
Весы напольные электронные Starwind SSP6050 для определения не только массы тела, но и доли жировой ткани, доли воды и расчет индекса массы тела (BMI). Точность измерения 100 г, единицы измерения кг и фунты.


Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметика, Косметологические аппараты, Кровати медицинские, Массажеры, Машинки для стрижки волос, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Физиотерапевтические приборы, Электротепло, Умные весы напольные, Весы напольные электронные, Весы напольные электронные до 150 кг, Весы напольные механические, Весы с анализатором состава тела, Весы напольные механические до 150 кг, Весы до 200 кг напольные, Весы-анализаторы состава тела, Диагностические весы напольные, Умные весы с анализатором массы.


Теги товара: Весы напольные электронные, Весы напольные электронные до 150 кг, Весы с анализатором состава тела, Весы с анализатором состава тела, Весы с анализатором состава тела, Весы до 200 кг напольные, Весы-анализаторы состава тела, Весы-анализаторы состава тела, Весы-анализаторы состава тела, Диагностические весы напольные, Умные весы с анализатором массы, Умные весы с анализатором массы, Умные весы с анализатором массы, Весы спортивные электронные напольные, Весы спортивные электронные напольные, Весы спортивные электронные напольные, Весы с определением жира и воды в организме, Весы с определением жира и воды в организме, Фитнес весы напольные, Фитнес весы напольные, Весы напольные стеклянные, Весы напольные электронные с подсветкой дисплея, Весы напольные электронные до 180 кг, Весы напольные электронные до 180 кг.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Весы напольные электронные Starwind SSP6050 макс.180кг синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...