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Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)

Артикул: 221764
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт)
3 750 руб. 
4 287 руб. 
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Артикул: 221764
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы50
Комплектациянасадка-гребень / заряжающая подставка
Максимальная длина стрижки10
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Назначениедля стрижки бороды и усов
Насадки1 (насадка-гребень)
Питаниеот аккумулятора
Тип элементов питанияNi-MH
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 – стильный черный прибор с удобным для удержания в руках дизайном предназначается для стрижки усов и бороды. В основе используется роторный двигатель, а также высококачественные лезвия из нержавеющей стали. Поставка осуществляется с одной легко регулируемой насадкой. Машинка весит 148 г и имеет размеры 4.7x17.7x4.2 см. Модель Panasonic ER-GB42-K520 оснащена удобным регулятором, позволяющим использовать до 20 установок длины от 0.5 мм без насадки и от 1 мм с насадкой вплоть до высоты стрижки 1 см. Прибор дополнен возможностью влажной очистки и поставляется с подставкой для зарядки, насадкой, щеточкой для чистки и маслом. Собственный АКБ заряжается до 600 минут и позволяет работать автономно до 50 минут.


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Самовывоз невозможен
Триммер Panasonic ER-GB42-K520 черный (насадок в компл:1шт) - по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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