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Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт)

Артикул: 221707
  • Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт) - фото 2
Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт) - фото 1
Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт) - фото 2
7 390 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 221707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAndis
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0,23
Влажная очистканет
Стрижка бородыда
Самозатачивающиеся лезвиянет
Роторный двигательда
Настройка длины стрижкида
Насадка для филировкинет
Комплектация4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм, 1 (1/8) 3 мм, 2 (1/4) 6 мм, 3 (3/8) 10 мм, бритвенная головка Shaver, смазочное масло, щеточка для чистки.
Количество насадок4
Индикатор зарядкинет
Типдля стрижки головы, для стрижки бороды и усов
Минимальная длина стрижки0,1
Материал лезвийнержавеющая сталь
Максимальная длина стрижки10
Питаниеот сети
Скорость мотора4800
Способ регулировки длинысмена насадок
Сетевая окантовочная машинка Andis SuperLiner+ RT-1 04840 с Т-образным ножом из легированной стали и бритвенной головкой Shaver.


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Машинка для стрижки Andis RT-1 черный (насадок в компл:6шт) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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