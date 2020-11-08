Наушники Marshall Major III White

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Marshall
|Тип товара
|Наушники с микрофоном
|Микрофон
|есть
|Тип беспроводного соединения
|нет
|Конструкция
|накладные
|Отсоединяемый кабель
|да
|Система активного шумоподавления
|нет
|Складная конструкция
|да
|Спортивные
|нет
|Поддержка Apt-X
|нет
|Цвет
|белый
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|20-20000
|Длина кабеля
|1.2 м
|Разъём наушников
|mini jack 3.5 mm
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв