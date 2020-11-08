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Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42

Артикул: 221436
  • Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 5
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 2
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 3
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 4
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - фото 5
25 986 руб. 
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+ 1125 КэтКоинов
Артикул: 221436
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараБинокли
Увеличение10х
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр1800
Levenhuk Vegas ED 10x42 – классический полевой бинокль с 10-кратным увеличением. Благодаря низкодисперсионной оптике, четырехэлементным окулярам и полностью просветленным линзам он передает картинку высочайшего класса, свободную от оптических искажений. Бинокль отлично подойдет охотнику, рыбаку, любителю экстремальных видов спорта, орнитологу, поклоннику походов. Он не боится непогоды, его оптика не запотевает, а сам бинокль при необходимости можно устанавливать на штатив.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x42 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 25986 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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