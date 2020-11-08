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Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный

Артикул: 221361
  • Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 2
  • Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 3
Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - фото 3
1 633 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение12х
Диаметр объектива32 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр260
Бинокль Veber Sport БН 12х32 – одна из самых светосильных моделей серии. В данном бинокле соединены все качества, необходимые туристическому биноклю: малый вес, компактный размер, отличные оптические возможности, удобство и прочность корпуса. Roof-призмы изготовлены из специального оптического стекла, что гарантирует изображение высокой четкости и яркости.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Sport БН 12x32, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1633 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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