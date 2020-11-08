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Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий

Артикул: 221360
  • Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий - фото 2
1 455 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221360
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение12х
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасиний
Вес, гр200
Бинокль Veber Sport БН 12х25 – удобный, прочный и при этом сверхлегкий. Отлично подойдет для дальних прогулок и путешествий, а также для любителей понаблюдать за пляжными или уличными спортивными соревнованиями. Компактность и малый вес стали возможны благодаря использованию оптической системы типа roof. Все элементы призмы производятся из специального стекла с нанесением многослойного просветления.


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Бинокль Veber Sport БН 12х25, синий - данный товар вы можете купить по цене по цене 1455 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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