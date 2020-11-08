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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань

Артикул: 221321
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 1
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 2
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 3
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 1
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 2
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - фото 3
2 610 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 221321
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение
Диаметр объектива30 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусашампань
Вес, гр210
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 4x30 станет надежным спутником в драматическом театре, в опере или в концертном зале. 4-кратное увеличение поможет рассмотреть все подробности происходящего на сцене. Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 4x30 построен по традиционной галилеевской схеме. Оптика с просветляющим покрытием значительно снижает потери света. Диаметр объективов составляет 30 мм.


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Самовывоз невозможен
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 4x30, шампань - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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