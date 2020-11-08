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Микроскоп Bresser BioScience Trino

Артикул: 221250
  • Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 1
  • Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 2
  • Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 3
  • Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 4
Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 1
Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 2
Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 3
Микроскоп Bresser BioScience Trino - фото 4
116 390 руб. 
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+ 3600 КэтКоинов
Артикул: 221250
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкитринокуляр
Увеличение, крат40-1000
Подсветкагалогенная
Материал корпусаметалл
Вес, гр10200
Микроскоп Bresser BioScience Trino – это профессиональный тринокулярный биологический микроскоп. Он идеален для использования в медицине, биологии и промышленности благодаря качественной оптике и широкой функциональности. Микроскоп оборудован предметным столиком с нониусом, галогенной подсветкой регулируемой яркости и имеет микрометрическую регулировку по обеим осям.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Bresser BioScience Trino – стоимость товара 116390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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