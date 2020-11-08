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Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе

Артикул: 221148
  • Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 1
  • Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 2
  • Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 3
  • Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 4
  • Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 5
Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 1
Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 2
Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 3
Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 4
Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - фото 5
20 845 руб. 
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+ 688 КэтКоинов
Артикул: 221148
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараНабор для экспериментов
Особенностидеревянный кейс
Готовый микропрепарат – это образец, который уже подготовлен и обработан специальным образом для наблюдения под микроскопом. При помощи готовых микропрепаратов можно изучить внутреннее строение разных растительных и животных тканей и даже познакомиться с устройством клетки. Набор микропрепаратов Bresser – это 100 готовых микропрепаратов в одном наборе. Каждый из них подписан, размещен на предметном стекле и защищен покровным стеклом. Все микропрепараты помещены в деревянный кейс, который защищает хрупкие образцы от случайных повреждений и пыли.


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Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе - данный товар вы можете купить по цене по цене 20845 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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