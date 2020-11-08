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Набор светофильтров Explore Scientific №3

Артикул: 221141
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  • Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 9
  • Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 10
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 1
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 2
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 3
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 4
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 5
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 6
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 7
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 8
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 9
Набор светофильтров Explore Scientific №3 - фото 10
7 751 руб. 
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+ 219 КэтКоинов
Артикул: 221141
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендExplore Scientific
Тип товараНабор светофильтров
Особенностисделаны из оптического стекла высокого качества. Оптические поверхности параллельны друг другу и защищены светоотражающими покрытиями. Корпуса изготовлены из анодированного алюминия черного цвета. Резьба находится по обеим сторонам фильтров. Возможность устанавливать на телескоп сразу несколько фильтров из набора одновременно. Каждый фильтр помещен в индивидуальный защитный кейс. Посадочный диаметр – 1,25.
Светофильтры используются для подробного и детального изучения планет Солнечной системы и Луны. С их помощью можно выявить нечеткие детали на их дисках, увидеть больше поверхностных структур, подчеркнуть светотени и многое другое. Набор Explore Scientific №3 включает четыре светофильтра, которые рекомендуется использовать с телескопами с апертурой от 150 мм.


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Набор светофильтров Explore Scientific №3 - этот товар вы можете купить по цене 7751 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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