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Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25"

Артикул: 221112
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  • Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25" - фото 3
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25" - фото 1
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25" - фото 2
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25" - фото 3
6 004 руб. 
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+ 260 КэтКоинов
Артикул: 221112
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараОкуляр
Особенностимногослойное просветляющее просветление
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 40 мм позволит вам наблюдать за любыми удаленными объектами на малой кратности. Благодаря увеличенному полю зрения многие из них вы сможете увидеть целиком, например шаровые скопления или двойные звезды. Окуляр передает картинку высокого качества без искажений, радует хорошей прорисовкой контуров и прекрасной контрастностью по всему полю зрения. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25" - стоимость товара 6004 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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