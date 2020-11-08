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Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ

Артикул: 221094
  • Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 1
  • Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 2
  • Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 3
  • Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 4
Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 1
Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 2
Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 3
Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - фото 4
36 365 руб. 
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+ 1200 КэтКоинов
Артикул: 221094
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива130 мм
Фокусное расстояние объектива650 мм
Максимальное увеличение195х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг12.82
Короткое фокусное расстояние (всего 650 мм) телескопа Bresser National Geographic 130/650 EQ делает его компактным и удобным инструментом для полевых наблюдений. Вне городской засветки телескоп особенно хорошо раскрывает свои возможности при изучении звездных скоплений и туманностей.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Bresser National Geographic 130/650 EQ - стоимость товара 36365 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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