Пылесборники Filtero PAN 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|PANASONIC MC-E 60 - MC-E 69 MC-E 70 - MC-E 79 MC-E 80 - MC-E 89 MC-E 650 - MC-E 659 MC-E 735 - MC-E 799 например: MC-E 747 MC-E 850 - MC-E 869 MC-E 7000 - MC-E 7399 например: MC-E 7002 MC-E 7303 MC-E 9001, MC-E 9003 MC 81 - MC 89 например: MC 86 MC 650 - MC 659 MC 850 - MC 859 MC 7000 - MC 7140 MC-CG 461 - MC-CG 469 например: MC-CG 467 ZR 79 MC-CG 661- MC-CG 679 например: MC-CG 663 ZR 79 MC-CG 881 - MC-CG 889 например: MC-CG 883/ SAMSUNG VC 1400 VC 1700
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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