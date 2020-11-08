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Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.)

Артикул: 220822
  • Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 2
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьVAX 2100, 2300, 2301, 2500, 4000 Powa, 4001 Powa, 4100 Powa, 5000 Rapide, 5100 Rapide, 5110 Rapide, 5120 Rapide, 5130 Rapide Plus, 5140 Rapide Plus, 5150 Rapide Plus, 6121, 6130 E, SX Rapide Plus, Power Boy 1218, Power Edition 1520 C.
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее2 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Пылесборники Filtero VAX 01 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - данный товар вы можете купить по цене по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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