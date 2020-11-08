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Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220815
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220815
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG NC 70…, NV 70…, NC 72…, NV 72…, NC 75…, например: NC 7513 NV 75…, NC 80…, NV 80…, NV 90…, RC 55..., RC 90… VC 55…, например: VC 5513 V VC 60…, VC 74…, VC 77…, VC 89... Digimax/ SC 40... Clean Force, например: SC 4030 Clean Force SC 41..., SC 78... Stardust Classic, SC 83... Eco Dream, AKIRA VC-R 1403/ EVGO EVC 4060/ HYUNDAI H-VC 1580/ SHIVAKI SVC 1426 Borasca/
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SAM 03 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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