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Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220811
  • Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220811
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьEIO/Morphy Richards Compact 1200 - 1600 Domatic 1200 - 1900 Domatic Harlekin, Pianissimo Domatic Valente Exclusiv 1200 E -1600 T el Flower 2200 Futura 1200 - 1800 Handy 1200 - 2000 Handy Deluxe, Supreme Handy Valente Pro Edition 1500 Pro Nature ECO 2 Targa 2000 /Duo /Electro Topo 1400 – 2500 Twister Varia 1400 - 2400 Varia Deluxe, Supreme Varia Pianissimo Varia R-control Varia Valente Villa Premium 2200 Duo Villa Steel 2200 Villa Wave 2200 Vinto 1350 - 1900 Vinto Allergie Plus Vinto Edition Plus
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero EIO 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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