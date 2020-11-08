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Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.)

Артикул: 220807
  • Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220807
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьALPINA SF 2202/ ATLANTA ATH 3250, 3450/ BIMATEK V 1001 - V 1004, V 1008, V 1009, V 1011, V 1416, V 2001, V 2115, V 2116, V 5001, V 5003,V 6314/ BORK VC 1316, 1416, 1715/ CAMERON CVC 1010/ CLATRONIC BS 1222, 1230/ ELEKTA EVC 1450, 1565, 2450 Hurricane/ ELENBERG VC 2010, 2015, 2020, 2022, 2025/ EVGO EVC 2030, 2520, 2550, 2590/ HOOVER T 1505, T 1510, T 137P Studio/ HYUNDAI H-VC 1081/ MELISSA VCC 11, 12, 14 Mirage/ POLAR VC 1404 Malva/ POLARIS PVC 1405, 1406, 1608F/ ROLSEN LB 2040, T 2142, T 2143/ R
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее2 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero ROW 05 Экстра пятислойные (2пылесбор.) - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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