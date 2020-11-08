Пылесборники Filtero FLY 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|ALPINA SF 2202/ ATLANTA ATH 3250, 3450/ BIMATEK V 1001 - V 1004, V 1008, V 1009, V 1011, V 1416, V 2001, V 2115, V 2116, V 5001, V 5003, V 6314/ BORK VC 1316, 1416, 1715/ CAMERON CVC 1010/ CLATRONIC BS 1222, 1230/ ELEKTA EVC 1450, 1565, 2450 Hurricane/ ELENBERG VC 2010, 2015, 2020, 2022, 2025/ EVGO EVC 2030, 2520, 2550, 2590/ HOOVER T 1505, T 1510, T 137P Studio/ HYUNDAI H-VC 1081, H-VC 1597/ ERAN VC 1201/ MAXIMA MV-304/ MELISSA VCC 11, 12, 14 Mirage/ POLAR VC 1404 Malva/ POLARIS PVC 1405, 1406
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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