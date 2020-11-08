Пылесборники Filtero LGE 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|LG V 36..., V 37..., V 38..., например: V 3811 DV, V 42..., V 44..., V 58..., V-C 26..., V-C 29... Turbo Storm, V-C 30... Storm Extra, например: V-C 3032 RB Storm Extra, V-C 36... Turbo Storm, V-C 40... Turbo, V-C 41… Turbo Gamma, V-C 42... Magic, V-C 44..., V-C 4A5.., V-C 4B5.., V-C 57... Turbo Max, V-C 58... Turbo Max, V-C 61... Magic, V-C 62..., V-C 65..., V-C 70…, V-C 71..., например: V-C 7113 H, V-C 86..., V-CP 54... Turbo Gamma, V-CP 55... Turbo Gamma, V-CP 56... Turbo Gamma, V-CQ 57…/ CLA
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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