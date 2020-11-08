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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Сушилки для овощей и фруктов Ротор Сушка для фруктов и овощей Ротор СШ-002-06 5под. 520Вт прозрачный

Сушка для фруктов и овощей Ротор СШ-002-06 5под. 520Вт прозрачный

Артикул: 220285
Сушка для фруктов и овощей Ротор СШ-002-06 5под. 520Вт прозрачный
3 740 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 220285
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРотор
Тип товараСушилки для овощей и фруктов
Дополнительный цветпрозрачный
Количество поддонов5
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С20
Мощность520 Вт
Объем20 л
Основной цветбежевый
Регулировка температуры сушкиесть
СерияСШ-002-06
Типконвективная
Управлениемеханическое
Вес, кг5
ПрочееВремя сушки - от 2 до 22 часов
Размеры (ВхШхГ), см40х39
Электрическая сушилка Дива создана для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса, рыбы и других продуктов в домашних условиях. Надежная, компактная и простая в эксплуатации сушилка поможет сохранить для зимы продукты, которые не поместились в морозильную камеру, а также приготовить домашнюю лапшу, сухарики или вяленую рыбу.


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Самовывоз невозможен
Сушка для фруктов и овощей Ротор СШ-002-06 5под. 520Вт прозрачный – стоимость товара 3740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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