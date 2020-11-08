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Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый

Артикул: 219793
  • Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый - фото 1
  • Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый - фото 2
Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый - фото 1
Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый - фото 2
14 100 руб. 
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+ 180 КэтКоинов
Артикул: 219793
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараМясорубки
Цветсерый
Максимальная мощность1600 Вт
Максимальная производительность, л/мин2 кг/мин
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкиесть
Максимальное время непрерывной работы15 мин
Материал корпусаметалл
Материал лоткаметалл
Длина сетевого шнура1,6 м
Соковыжималканет
Насадкинасадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша, насадка терка, насадка для шинковки
Прочеепрорезиненные ножки
Вес5,32 кг
Размеры (ВхШхГ)21х34,5х26,5 см
Мясорубка Kenwood MG520 выполнена в серебристом цвете и привлекает внимание изящным обтекаемым дизайном, превращающим эту помощницу в главное украшение кухни. Корпус, загрузочный лоток и рабочие части изготавливаются из прочного и безопасного металла, простого в уходе и имеющего длительный срок службы. Вес мясорубки равен 5,32 кг.


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Мясорубка Kenwood MG520 1600Вт серебристый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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