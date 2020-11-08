Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Материал погружной части
|металл
|Управление
|механическое
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|турборежим, плавная регулировка скорости
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|черный
|Насадки
|измельчитель, венчик для взбивания
|Мощность, Вт
|1200
|Материал корпуса
|пластик
|Вакуумный насос
|нет
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|14600
|Комплектация
|сервисная книга, насадка-венчик, мерный стакан 0.6 л, руководство по эксплуатации, чаша для измельчения 500 мл (с крышкой), S-образный нож
|Емкость измельчителя, л
|0,5
|Дополнительный цвет
|красный, серый
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|защита от перегрузки, защита двигателя от перегрева
|Длина сетевого шнура
|1,2
|Вес, кг
|1,6
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